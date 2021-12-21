Следственный комитет Беларуси возбудил дело по факту нападения на посольство в Лондоне

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч.1 ст.366 (насилие в отношение должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК в связи с нападением на троих сотрудников посольства РБ в Великобритании.

«Проводится расследование. Во взаимодействии с Министерством иностранных дел и оперативными службами осуществляется получение актуальной информации по вышеуказанным обстоятельствам. Видеозапись инцидента приобщена к материалам уголовного дела», - говорится в сообщении ведомства.

«По данным следствия, вечером 19 декабря текущего года в Лондоне возле здания Посольства Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии было совершено нападение. Нападавшие вели себя агрессивно и нагло, высказывали угрозы, а также применили насилие в отношении дипломата, которому сломали нос и причинили другие травмы. По полученной следствием информации мотивом этих действий стала месть за выполнение дипломатами своих служебных обязанностей», - также сказано в сообщении.