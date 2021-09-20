Лукашенко об удержании власти посиневшими руками

Лукашенко заявил, что не делает под себя новую Конституцию, а референдум проведет, чтобы его не упрекали за удержание власти посиневшими руками.

"Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается. Как обещали, так проведем референдум", - заявил Лукашенко во время кадровых назначений.