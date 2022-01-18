Лукашенко подтверждает референдум в феврале, анонсировал послание к народу

Лукашенко сегодня в очередной раз подтвердил неизменность плана по проведению референдума в феврале, а также сообщил о скором обращении с посланием к народу и парламенту.

"Думаю, что нам надо в феврале провести, как мы и обещали, мы же обещали в феврале провести референдум", - подытожил сегодняшнее совещание Лукашенко.

"Пусть люди выскажут свое мнение. Никто не будет давить. Мы высказываем откровенно свою позицию. Пройдет, не пройдет - народ решит. Главное, народу довести суть, соль: дорогие, уважаемые товарищи, вот мы предлагаем эту Конституцию, почему - вот причины», - добавил он.

«Об этом я еще буду говорить в послании в ближайшее время", - не обошлось без спойлеров и на этот раз.