Лукашенко встретился с вернувшимся из Латинской Америки Шейманом

Лукашенко сегодня провел встречу с экс-главой управления делами президента Виктором Шейманом, который ушел в отставку в июне текущего года.

«Виктор Шейман доложил о выполнении поручений по итогам поездки в страны Латинской Америки и иных вопросах, находящихся в сфере его ответственности», - сообщила пресс-служба Лукашенко.

В июне, принимая отставку Шеймана, пенсионер попросил его продолжить выполнение обязанностей, не связанных с управлением делами: в частности, речь шла о работе со странами дальнего зарубежья, включая Кубу, Венесуэлу и страны Африки.