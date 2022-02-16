Власти Беларуси отказались от наблюдателей ОБСЕ без предварительных переговоров

Белорусские власти не стали приглашать наблюдателей от ОБСЕ на конституционный референдум, поскольку представители стран ОБСЕ ранее отказались от предварительных переговоров с режимом Лукашенко.

Такой вывод следует из сегодняшних высказываний главы МИД РБ Владимира Макея и более заявления представителя ЕС Питера Стано.

Представитель ЕС 16 января сообщил, что белорусские власти не пригласили миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ для наблюдения за конституционным референдумом. Питер Стано отметил, что ЕС также «не планирует направлять какую-либо официальную миссию по наблюдению за голосованием в Беларусь».

Макей сегодня уточнил ход событий, по сути, объяснив, что отказ от приглашения последовал после отказа европейских политиков вести переговоры с режимом Лукашенко.

«… мы буквально несколько месяцев назад прорабатывали этот вопрос с нашими контрагентами, представляющими страны ОБСЕ. Более того, могу сказать, что мы предложили приехать им в Беларусь, обсудить эти вопросы и уехать отсюда с приглашением, намерением белорусской стороны пригласить БДИПЧ ОБСЕ на референдум. Нам было сказано, что это не тот вопрос, который может принести им как политикам дивиденды. Позже было сказано, что они контактировали с руководством БДИПЧ — они не намерены участвовать в наблюдении за референдумом», - сообщил сегодня на пресс-конференции Макей.

Он также упрекнул организацию в непонятном подходе к процессу наблюдения в разных странах, из-за чего «некоторые страны, в том числе Беларусь и Россия, перестали приглашать эту организацию для участия в наблюдении за выборами».

Макей также заявил, что доклады по итогам электоральных кампаний пишутся заранее и максимально политизированы.

«Нет смысла приглашать подобные структуры, если ты знаешь, с каким ответом они приедут», - резюмировал он.