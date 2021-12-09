Канада объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Канада будет бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине, заявил в среду, 8 декабря, премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Канада по-прежнему глубоко обеспокоена сообщениями о нарушениях прав человека в Китае. В результате мы не будем отправлять дипломатических представителей в Пекин на Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры", - написал он в своем Twitter. Страна при этом продолжит поддерживать спортсменов, которые выступят на Играх.

Канада стала четвертой страной, объявивший бойкот Олимпиаде в Пекине. Ранее дипломатов на Игры также решили не отправлять Австралия, Великобритания, США и Новая Зеландия. Но последняя связала свое решение не с бойкотом, а с пандемией.

Зимняя Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 22 февраля, Паралимпиада - с 4 по 13 марта 2022 года.