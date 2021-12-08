Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае

Премьер Скотт Моррисон заявил, что Австралия присоединится к США в дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине из-за проблем с правами человека.

“Официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. Тем не менее, австралийские спортсмены поедут”, — сказал Моррисон.

Моррисон сказал, что это решение было принято из-за борьбы Австралии за возобновление дипломатических каналов с Китаем для обсуждения предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне и действий Пекина по замедлению и блокированию импорта австралийских товаров, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Олимпийский комитет Австралии заявил, что дипломатический бойкот не повлияет на 40 австралийских спортсменов, которые, как ожидается, примут участие в зимних Олимпийских играх, которые начнутся в феврале 2022 года”, — говориться в сообщении.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США не будут отправлять официальных представителей на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Поскольку там продолжается нарушение прав человека.

Китай отреагировал на решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине, заявив, что они заплатят за ошибочные действия.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не исключает вероятный дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Дискуссии и переговоры о том, как реагировать на Олимпийские игры в свете последних обвинений Китая в нарушении прав человека уже ведутся давно.

В феврале 180 правозащитных организаций и представителей меньшинств, живущих в КНР, обратились к мировому сообществу с просьбой бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года.

“Любое другое решение будет поддержкой авторитарных правителей и неприкрытых нарушений прав человека коммунистической партией Китая”, — говорится в открытом письме.

Международный олимпийский комитет (МОК) и его глава Томас Бах пока что отвергают идею бойкота, как “неправильный ответ на эти вопросы”.

«Присутствие официальных лиц и дипломатов — сугубо политическое решение каждого правительства. МОК полностью признаёт это право, будучи политически нейтральным. В то же время их заявление показывает, что Олимпиада и участие в ней спортсменов остаются вне политики, и мы приветствуем это», - говорится в заявлении пресс-службы МОК, передает livesport.ru.

«Поддержка спортсменов и Олимпийских игр неоднократно демонстрировалась на протяжении последних месяцев, в том числе резолюцией ООН, принятой всеми 193 членами организации на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на минувшей неделе. Резолюция призывает всех членов ООН сотрудничать с МОК и Международным паралимпийским комитетом в попытке использовать спорт как инструмент для продвижения мира, диалога и примирения в зонах конфликтов во время и вне сроков Олимпийских и Паралимпийских игр», — отмечается в заявлении.

Западные страны обвиняют китайские власти в нарушении прав человека, в том числе, в принудительной отправке уйгуров на хлопковые плантации, их насильственной стерилизации и тотальной слежке. Китай отвергает обвинения.