Последнее обновление: 08.12.2021 18:34

Великобритания поддержала дипломатической бойкот Игр в Китае

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в среду, отвечая на вопросы парламентариев, заявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны Великобритании.

"У правительства нет никаких сомнений, мы поднимаем эти вопросы с Китаем. Я сказал председателю Си о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр. Присутствия каких-либо министров не ожидается, но я могу сказать парламентариям - я не думаю, что спортивный бойкот соответствует политике правительства", - сказал он в ответ на призыв одного парламентария бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.

Ранее об аналогичных мерах объявили Австралия, Новая Зеландия и США, передает Интерфакс.

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