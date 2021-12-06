США устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине

Белый дом принял решение объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Администрация Байдена не будет направлять дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине 2022 года, учитывая продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека», — заявила она.

Псаки добавила, что это не коснется участия американских спортсменов и они примут участие в Олимпиаде со 100-процентной поддержкой из дома, передает РБК.

Также Вашингтон проинформировал о своем решении союзников, однако право, как им поступить в отношении предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине, остается за этими странами, подчеркнула представитель Белого дома.

Ранее 6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что администрация президента США в ближайшее время объявит, что ни один из ее представителей не посетит зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.