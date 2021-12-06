Лукашенко провел кадровый понедельник

Александр Лукашенко 6 декабря устроил кадровый понедельник, назначив:

Молчана Андрея Леонидовича - послом Республики Беларусь в Боливии по совместительству;

Барановского Валерия Валерьевича - послом Республики Беларусь в Доминиканской Республике по совместительству;

Лукашевича Сергея Владимировича - послом Республики Беларусь в Парагвае и Уругвае по совместительству.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Власовца Александра Андреевича - главой администрации Ленинского района г.Бреста;

Грищенко Вячеслава Викторовича - председателем Браславского райисполкома;

Галынчика Сергея Александровича - председателем Шумилинского райисполкома;

Садовского Сергея Сергеевича - председателем Ушачского райисполкома;

Козела Дмитрия Ивановича - первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;

Матараса Александра Васильевича - председателем Добрушского райисполкома;

Белаша Евгения Викторовича - председателем Кормянского райисполкома;

Стречин Ирины Петровны - председателем Дрибинского райисполкома;

Герасименко Эдуарда Николаевича - председателем Чаусского райисполкома;

Малышевского Олега Викторовича - председателем Чериковского райисполкома;

Дубинчика Андрея Викторовича - главой администрации Ленинского района г.Бобруйска;

Лободинского Сергея Николаевича - управляющим делами Брестского облисполкома;

Радькова Максима Владимировича - членом Брестского облисполкома;Шастайло Александра Ивановича - членом Гомельского облисполкома;

Терехова Александра Александровича - членом Минского горисполкома и Минского облисполкома;

Павлющенко Игоря Александровича - членом Могилевского облисполкома.

Кротковой Елены Николаевны - первым заместителем министра здравоохранения;

Драгуна Александра Николаевича - первым заместителем министра лесного хозяйства;

Артеменко Марины Борисовны - заместителем министра труда и социальной защиты; Филипповой Натальи Николаевны - первым заместителем министра юстиции;

Алешкевича Максима Николаевича - председателем Комитета государственного контроля Минской области;

Семича Александра Владимировича - директором Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты;

Русинович Ольги Владимировны - директором Департамента по предпринимательству Министерства экономики;

Крецкого Виталия Томашевича - заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь - директором Департамента по энергоэффективности.