Лукашенко провел очередную серию кадровых назначений (Добавлено)

Лукашенко назначил Андрея Иванца министром образования Беларуси, который до настоящего времени работал главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси.

Игорь Брыло назначен министром сельского хозяйства и продовольствия. До настоящего времени Игорь Брыло работал в этом ведомстве на посту первого замминистра.

Павел Муравейко назначен первым замгоссекретаря Совбеза РБ. Муравейко занимал пост замначальника Генштаба ВС - начальника главного оперативного управления.

Гендиректор СП ОАО "Спартак" Олег Жидков уходит на председателя концерна "Белгоспищепром".

Лукашенко дал согласие на назначение Александра Осенко генеральным директором ЗАО "Столичное телевидение". До настоящего времени Александр Осенко работал директором Новополоцкого кабельного телевидения "Вектор".

Елена Куракина согласована на пост ректора УО "Белорусская государственная академия музыки". Ранее она работала на посту первого проректора академии.

На должность заместителя председателя Минского горисполкома согласована Надежда Лазаревич. До настоящего времени - генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш".

Согласовано назначение Виталия Якубчика на должность генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш". Прежде он работал на посту директора ОАО "Лидагропроммаш".

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Олега Кота заместителем Министра юстиции. До настоящего времени он работал в должности главного советника сектора общественной безопасности координационно-инспекторского управления Государственного секретариата Совета безопасности.

Юрий Тараканов согласован на пост директора Департамента по санации и банкротству Министерства экономики. Его прежняя должность - заместитель начальника главного управления инвестиционной политики - начальник управления государственной политики по привлечению инвестиций Министерства экономики.