Лукашенко обновил руководство МИД

Лукашенко провел кадровые ротации в руководстве Министерства иностранных дел и назначил новых послов.

Он дал согласие на назначение Сергея Алейника, ранее занимавшего должность замминистра, первым заместителем министра иностранных дел.

Также согласовано назначение двух заместителей главы МИД: Юрия Амбразевича (до настоящего времени он работал постоянным представителем Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве) и Игоря Назарука (являлся директором Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии).

Владимир Улахович, руководившей до настоящего времени Белорусской торгово-промышленной палатой, назначен Послом Беларуси в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцоговине и Хорватии.

Анатолий Лис, руководивший Брестским облисполкомом, становится послом в Грузии. Владимир Боровиков, ранее занимавший должность начальника главного кадрового управления МИД, назначен Послом Беларуси во Вьетнаме.

Постоянным представителем Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве назначена Лариса Бельская, которая ранее работала начальником отдела внешнеполитического анализа и главного информационно-аналитического управления МИД.