Кадровый четверг: Лукашенко назначил помощника, гендиректоров БНК и Керамина

Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы и назначил:

Калача Владимира Викторовича - помощником Президента - инспектором по Минской области;

Васильева Александра Павловича - начальником УО "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь";

Шастайло Александра Ивановича - начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома.

Он также дал согласие на назначение:

Замостика Виктора Ивановича - председателем Ельского райисполкома;

Прановича Александра Васильевича - председателем Мядельского райисполкома;

Полякова Николая Александровича - главой администрации Центрального района г.Минска;

Петруши Дмитрия Викторовича - генеральным директором открытого акционерного общества "Керамин";

Костечко Михаила Ивановича - генеральным директором закрытого акционерного общества "Белорусская нефтяная компания";

Егорова Алексея Владимировича - ректором УО "Белорусский государственный экономический университет";

Романюка Николая Николаевича - ректором УО "Белорусский государственный аграрный технический университет";

Унсовича Александра Николаевича - ректором УО "Барановичский государственный университет";

Драгуна Кирилла Леонидовича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Мюнхене (Федеративная Республика Германия);

Варанкова Руслана Николаевича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки);

Резенкова Дмитрия Юрьевича - членом Гродненского облисполкома;

Богдановича Дмитрия Михайловича - генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству;

Мелещени Алексея Викторовича - генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию;

Федоренко Евгения Петровича - начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки центра планирования применения и подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ.