В мире число заражений коронавирусом превысило 261,39 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 261398577 (+454724 сутки) по данным Worldometer на 10:15 28 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5213544 (+6063) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 20058416 (+88341) человек, из них 83210 (+42) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 236126617 (+360320) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 49077695 (+22612) случаями заражения, Индия – 34572523 (+8774), Бразилия – 22076863 (+9233), Великобритания – 10110408 (+39567) и Россия – 9536825 (+33946). Беларусь – на 53 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 49311, Великобритания – 39567, Франция – 37218, Россия – 33946, Польша – 26182. Беларусь (1696) – на 40 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 799312, Бразилия – 614236, Индия – 468554, Мексика – 293614 и Россия – 271531. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1239, Индия – 621, Украина – 568, Польша – 378, Бразилия – 236. Беларусь – на 48 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 650168 случаев заражения коронавирусом и 5041 смерть.