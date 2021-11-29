Последнее обновление: 29.11.2021 17:35

Белорусские силовики регулярно повреждают заграждения на границе – Минобороны Польши

Польская сторона регулярно фиксирует случаи повреждения заграждений на границе белорусскими службами.

Об этом заявило в понедельник в Twitter Министерство национальной обороны Польши, передает ТАСС.

"Белорусские службы повреждают забор на границе почти каждую ночь, чтобы мигранты могли нелегально перейти на польскую сторону. Сегодня такая попытка была предпринята в Мельнике. Польские службы задержали 33 мигранта, пытавшихся нелегально перейти границу", - указано в сообщении.

Как информировала погранохрана Польши, 28 ноября было зафиксировано 92 попытки нелегального пересечения границы, 27 ноября - 51. По итогам 26 ноября сообщалось о 206 таких попытках.

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