Польша обвинила Беларусь в новой тактике по управлению мигрантами на границе

Власти Польши считают, что белорусские силовики изменили тактику по управлению группами беженцев на границе.

С таким заявлением выступил в субботу, 20 ноября, министр обороны страны Мариуш Блащак в эфире радиостанции RMF FM, передает DW.

Теперь небольшие группы людей одновременно пытаются пересечь границу в нескольких разных местах, подчеркнул Блащак. По его словам, речь идет о "новом методе" пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси и нет никаких сомнений в том, что действия мигрантов контролируются белорусскими властями.

Польские пограничники также сообщили 20 ноября о попытках большого количества маленьких групп людей прорваться на территорию страны.

В общей сложности в ночь на 20 ноября пограничники предотвратили 208 попыток незаконного пересечения границы. Мигранты были агрессивны: бросали камни и фейерверки, использовали слезоточивый газ, сообщили в погранслужбе Польши.

Кроме того, по данным польской полиции, в приграничном районе также были задержаны девять предполагаемых контрабандистов, организующих нелегальную переправку людей в страны ЕС. Среди задержанных - граждане Польши, Украины, Германии, Азербайджана и Грузии. В общей сложности они перевозили 34 мигранта.