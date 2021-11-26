Последнее обновление: 26.11.2021 13:20

Белорусские спецслужбы расширяют «городок» мигрантов у КПП «Брузги»

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын сообщил, что белорусские службы расширяют о охраняют логистический центр мигрантов, организованный около местности Брузги на белорусской стороне границы.

Станислав Жарын написал в Twitter, что в «городке» идет подготовка к открытию студии видеозаписи, которая должна служить белорусской и российской пропаганде. Оборудование для студии поставляет белорусский телекоммуникационный оператор.

Он добавил, что инфраструктуру для «городка» мигрантов доставило Западное оперативное командование Вооруженных сил Беларуси. Там уже есть гастрономические точки, магазины, пункт обмен валюты, а солдаты устанавливают передвижную баню, сообщает Польское радио.

Станислав Жарын подчеркнул, что «белорусская сторона готовится к долговременному содержанию иностранцев на границе с Польшей, с целью дальнейшего ведения операции против Польши и Европейского союза».

Пост в Twitter иллюстрирован фотографиями, на которых запечатлены военные автомобили, палатки и люди в мундирах.

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