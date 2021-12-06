Польские пограничники обвинили белорусских силовиков в использовании шумовых петард

Сотрудники погранохраны Польши выступили с обвинениями в адрес белорусских силовиков, которые, по заявлению польской стороны, бросали через границу шумовые петарды.

"На участке, который охраняется подразделением погранохраны в Наревке, сотрудники белорусских служб бросали с машины шумовые петарды", - заявили в погранслужбе, сообщая об инцидентах на польско-белорусской границе, произошедших за минувшие сутки, передает ТАСС.

Как информировала погранохрана, в воскресенье было зафиксировано 35 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

За 2021 год польские пограничники предотвратили почти 40 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей 2020 года.