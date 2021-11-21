Еврокомиссия: Лукашенко действует как туроператор без лицензии

Несмотря на некоторое ослабление напряженности на границе между Беларусью и Польшей, Еврокомиссия выдвигает серьезные обвинения против Александра Лукашенко.

"В условиях кризиса Лукашенко вел себя как туроператор без лицензии, продавая дорогие турпакеты в ЕС, которые по прибытии разваливались", - заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Юханссон в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 21 ноября.

"Семьи и дети были обмануты и втянуты в трагедию, которая привела к многочисленным страданиям", - сказала она. По словам Юханссон, на Лукашенко и его режиме лежит "чрезвычайная ответственность за созданный кризис".

Юханссон сказала, что ситуация на границе улучшилась благодаря сотрудничеству ЕС и партнеров и это лишний раз доказывает необходимость "европеизации миграционной политики", передает DW. Если страны ЕС в миграционной политике будут действовать сообща, они смогут не только преодолевать кризисы, но и иметь возможность предотвращать их, считает комиссар Евросоюза.