Последнее обновление: 24.11.2021 09:27

Власти Беларуси помышляют о лишении «экстремистов» гражданства по праву рождения

Белорусские власти рассматривают возможность законодательного лишения гражданства по праву рождения наряду с изъятием собственности «экстремистов».

С соответствующей законодательной инициативой выступил ГУБОПиК и «заинтересованные госорганы».

«…полагаем, что гражданство Республики Беларусь может быть утрачено лицами, признанными виновными в совершении отдельных категорий преступлений экстремистской направленности или причинении тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, независимо от способа приобретения гражданства», — заявил в интервью «Минской правде» начальник ГУБОПиК полковник милиции Андрей Паршин.

«Также считаем необходимым установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими, и применять к лицам, совершим преступления экстремистской направленности, в качестве дополнительного наказания общую конфискацию их имущества», — сообщил он.

Ранее по теме


<Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование