Власти Беларуси помышляют о лишении «экстремистов» гражданства по праву рождения

Белорусские власти рассматривают возможность законодательного лишения гражданства по праву рождения наряду с изъятием собственности «экстремистов».

С соответствующей законодательной инициативой выступил ГУБОПиК и «заинтересованные госорганы».

«…полагаем, что гражданство Республики Беларусь может быть утрачено лицами, признанными виновными в совершении отдельных категорий преступлений экстремистской направленности или причинении тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, независимо от способа приобретения гражданства», — заявил в интервью «Минской правде» начальник ГУБОПиК полковник милиции Андрей Паршин.

«Также считаем необходимым установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими, и применять к лицам, совершим преступления экстремистской направленности, в качестве дополнительного наказания общую конфискацию их имущества», — сообщил он.