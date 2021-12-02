Власти Беларуси в ноябре осудили 143 человек по протестным делам

В ноябре 2021 года белорусские власти осудили не менее 143 человек по «протестным» уголовным делам, сообщил правозащитный центр «Весна».

«Не менее 143 человек были осуждены по уголовным делам «протеста», из них 47,73% осуждены за участие в прошлогодних акциях протеста по статьям 342 Уголовного кодекса или 293 Уголовного кодекса», - говорится в сообщении правозащитников.

«Они были приговорены к 156 годам и 5 суткам лишения свободы, 91 годам «химии» и 101,5 годам «домашней химии». Среди осужденных 23 женщины», - сказано в сообщении.

Правозащитники также указывают, что в подавляющем большинстве случаев самые громкие политически мотивированные уголовные дела рассматриваются за закрытыми дверями.