Фристайлистка Романовская получила штраф в 90 БВ

Белорусские власти ограничились денежным наказанием лучшей спортсменки Беларуси-2019 Александры Романовской.

Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, Романовской дали штраф в 90 базовых величин.

Романовская была задержана вечером 10 ноября и доставлена на Окрестина. Ей было предъявлено обвинение по статье 24.23 п.1 — нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий и т.п.