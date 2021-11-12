Глава СК Беларуси: Рано говорить о подходе к финишу в протестных делах

Глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора заявил о том, что пока рано говорить о том, что ведомство подходит к финишу в расследовании дел, связанных с протестами.

"… есть определенный поток уголовных дел, которые возбуждаются чуть ли не ежедневно, в отношении лиц, которые принимали участие в массовых беспорядках. Они устанавливаются каждый день. О том, что мы подходим к какому-то финишу, говорить рано. Эту работу мы будем продолжать", - сказал Гора после доклада у Лукашенко (цитата БелТА).

"Никто не должен уйти от ответственности за совершенные преступления, и наше ведомство будет выполнять это поручение добросовестно", - подчеркнул он.

По словам главы СК, расследование уголовных дел экстремисткой направленности выводит на более крупные схемы противоправной деятельности.

"Мы видим те процессы, которые не видели еще полгода-год назад. Мы собираем данные и выходим на более крупные, детальные схемы противоправной деятельности", - заявил Гора.