США объявили о крупнейшей в истории продаже нефти из стратегического резерва

США проведут крупнейшую в своей истории продажу нефти из стратегического резерва, чтобы остановить рост цен на бензин и «подлечить» рейтинг Джо Байдена, упавший до минимума с избрания его президентом.

Из государственных хранилищ в течение нескольких месяцев на рынок будет вылито 50 миллионов баррелей, объявила во вторник пресс-служба Белого дома.

Из этого объема 32 миллиона придется на новые дополнительные продажи, а 18 миллионов будет реализовано в рамках уже существующих программ, операции по которым будут ускорены.

«Американские потребители ощущают удар повышенных цен на топливо на заправках и своих счетах за отопление, равно как и американский бизнес, потому что предложение нефти не поспевает за спросом по мере того, как глобальная экономика выходит из пандемии», - говорится в релизе Белого дома.

Распродажа стратегических баррелей пройдет в координации с Китаем, Индией, Японией, Южной Корее и Великобританией, которые объявят аналогичные меры в скором времени, пишет finanz.ru.

При этом США готовы продать дополнительные объемы нефти, если потребуется, отмечает Белый дом, добавляя, что реализованные баррели вернутся в хранилища в будущем через государственные закупки.

На середину ноября в стратегическом резерве США находилось 606 млн баррелей сырой нефти - минимальный объем с 2003 года.

Распродажу запасов, которые Штаты собирали с середины 1970, санкционировал еще Барак Обама в 2016 году. Администрация Дональда Трампа ускорила этот процесс, и в результате за четыре года из государственных хранилищ рынок получил почти 90 млн баррелей.

Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке.

Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся.

Последняя крупная порция закупок (более 140 млн баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего.