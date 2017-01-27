Последнее обновление: 27.01.2017 17:14

США заключили первые контракты о продаже нефти из стратегического резерва

Офис американского министерства энергетики США по ископаемым ресурсам в среду заключил контракты на первую из нескольких запланированных продаж сырой нефти из стратегического резерва.

"Вчера офис американского Министерства энергетики по ископаемым ресурсам заключил контракты для первой из нескольких продаж сырой нефти из стратегического резерва", - говорится в сообщении Минэнерго.

В начале января министерство энергетики США объявило о начале процесса продажи нефти из стратегических запасов на сумму 375,4 миллиона долларов.

Согласно сообщению, Минэнерго продаст до 8 миллионов баррелей нефти из трех стратегических мест хранения. В частности, из хранилища Bryan Mound будет продано до 3 миллионов баррелей, такой же объем нефти планируется реализовать из хранилища Big Hill. Еще до 2 миллионов баррелей нефти планируется продать из West Hackberry.

Тендерные предложения на покупку нефти ведомство принимало до 17 января. Поставки нефти планируется провести в марте-апреле.

В декабре конгресс США принял резолюцию о продолжении финансирования текущих государственных расходов. Она, в том числе, позволяет Минэнерго США продать часть нефти из стратегических запасов на сумму 375,4 миллиона долларов. Вырученные средства должны пойти на улучшение инфраструктуры, связанной со стратегическими нефтяными резервами, в рамках соответствующей программы модернизации (SPR Modernization program).

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