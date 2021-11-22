Лукашенко поведал «правду» о выборах в Польше

Лукашенко рассказал свою версию президентских выборов в Польше, предложил польским политикам не мечтать о коалиции от моря до моря, а заняться проблемами внутри страны.

"Они говорят о наших выборах. А вспомните, как победил Дуда. Там же несколько голосов перевесом. И это была полная фальсификация. И если бы американцы не вмешались, там бы была бойня хуже, чем… Вот все, что происходило у нас в 2020 году, это было бы цветочками. Но американцы вмешались, сказали: стоп, пускай Дуда еще поработает, потом оппозиция придет к власти. Там все внешне управляемо», - утверждает Лукашенко.

«Они нас упрекают. Что нас упрекать? Сфальсифицировали выборы, поставили во главе этого Дуду, который побежал уже по странам Балтии, коалицию какую-то собирает от "можа до можа". Не будет от "можа до можа", - сказал он.

По его словам, Польше просто надо выбить из Евросоюза финансирование на миллиарды, а им не дают, потому что эта страна не соответствует стандартам Евросоюза

"И второе - отвлечь население Польши от тех проблем, которые там существуют", - сказал Лукашенко. - "Вот поэтому я честно и откровенно говорю, что отдал распоряжение по всем каналам, чтобы не дать им возможности поиграться на Беларуси. На теме границы и мигрантов".