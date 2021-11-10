Последнее обновление: 10.11.2021 08:49

Премьер Польши назвал миграционный кризис «неоимперской политикой» России

Россия причастна к миграционному кризису на белорусско-польской границе, а в ее действиях наблюдается проявление неоимперской политики, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на внеочередном заседании польского сейма.

«Неоимперская политика России прогрессирует. Мы наблюдаем за этими шагами. Последняя атака Лукашенко, чей доверитель находится в Москве», — сказал он. По словам Моравецкого, Москва намеревается восстановить Российскую империю, а Польша должна противостоять такому сценарию, передает РБК.

Если бы не действия правительства Польши, то ее граница с Беларусью оказалась бы «виртуальной», и через нее бы прошли «десятки тысяч людей, привезенных Лукашенко», чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и разрушить единство ЕС, подытожил польский премьер.

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