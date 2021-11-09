Беларусь разглядела «страусиный» подход в реакции Польши на миграционный кризис

Режим Лукашенко упрекает польские власти в «страусином» подходе к решению миграционного кризиса на белорусско-польской границе

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД РБ о ситуации на белорусско-польской границе, в котором проявлена вселенская забота по отношению к мигрантам, а сама ситуация характеризуется как «динамично развивающаяся».

«Резкое обострение миграционной ситуации в белорусско-польском приграничье вызывает серьезную обеспокоенность за судьбы людей, стремящихся любыми путями и способами попасть в страны Европейского союза, и является прямым следствием длительного игнорирования официальной Варшавой объективной реальности, откровенно «страусиных» подходов к решению серьезных проблем», - утверждает МИД РБ..

«На этом фоне крайне неуклюже выглядят несостоятельные попытки польской стороны переложить ответственность за динамично развивающуюся миграционную ситуацию на Беларусь», - отмечается в комментарии.

МИД РБ в очередной раз обвинил Запад в генерации миграционных потоков, а действия Польши предложил считать лакмусовой бумажкой приверженности ЕС демократическим ценностям.

«Вольная трактовка и избирательное соблюдение прав человека стали уже фирменным стилем поборников принудительной демократизации отдельных стран и целых регионов, которая как раз и провоцирует подобные миграционные потоки. Исходим из того, что отношение польской стороны к ищущим убежища и защиты иностранцам станет очередным тестом и лакмусовой бумажкой реальной приверженности официальной Варшавы принципам международного права, гуманизма, высоким демократическим стандартам в области защиты прав человека», подчеркивается в комментарии.

Власти Беларуси также предостерегли Польшу «от использования любых провокаций, направленных против Республики Беларусь, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении обездоленных безоружных людей, среди которых много несовершеннолетних детей и женщин».