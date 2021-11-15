Последнее обновление: 15.11.2021 06:56

Ирак анонсировал вывозной рейс для своих граждан из Беларуси

Власти Ирака запланировали первый специальный вывозной рейс из Беларуси для своих граждан, намеревавшихся попасть в страны Евросоюза, но не получивших такой возможности в связи с миграционным кризисом.

"Первый вывозной рейс для иракцев из Белоруссии запланирован на 18 ноября", - сообщил МИД Ирака, передает ТАСС.

Ранее иракские власти приняли решение о приостановке прямого авиасообщения между арабской республикой и Беларусью, а также об отзыве разрешения на работу у белорусского консула в Багдаде.

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