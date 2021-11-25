Iraqi Airways опровергла озвученную властями Беларуси версию отмены эвакуационного рейса

Компания Iraqi Airways пояснила отмену запланированного на 25 ноября эвакуационного рейса из Минска, опровергнув озвученную сегодня властями Беларуси версию, суть которой сводится к тому, что ЕС не оплатил расходы на рейс.

«Рейс из Минска был отложен по просьбе МИД Ирака до следующего уведомления», - сообщил официальный представитель Iraqi Airways Хусейн Джалиль, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, Джалиль считает, что отмена рейса связана с необходимостью обеспечения максимальной заполняемости самолета.

«Как известно, самолет Jumbo (Boeing-747) рассчитан на более 400 пассажиров, а цель МИД – увеличить число зарегистрировавшихся мигрантов, желающих вернуться. Мы в Iraqi Airways всего лишь реализуем план и выполняем директивы вышестоящего ведомства. Когда нас попросят осуществить рейс, мы будем готовы это сделать», — сказал представитель авиакомпании.

Он не смог уточнить, будет ли выполнен рейс в субботу. В Национальном аэропорту Минска сейчас находятся около 200 мигрантов, желающих вернуться домой.