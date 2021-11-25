Совбез Беларуси не знает причину отмены эвакуационного рейса в Ирак

Совбез Беларуси не знает, почему был отменен запланированный на 25 ноября эвакуационный авиарейс в Ирак, в результате чего в Национальном аэропорту Минска зависли 200 мигрантов.

"По нашей информации, сегодня должен был быть эвакуационный рейс из Ирака для возвращения этих беженцев, которые пожелали вернуться домой. Рейс по каким-то причинам сегодня не состоялся. Порядка 200 мигрантов находятся в аэропорту в ожидании этого рейса", - сообщил госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович, которого цитирует БелТА.