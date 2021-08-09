Ирак вывезет из Минска около 280 мигрантов в ближайшие два дня

Самолеты иракских авиалиний в течение ближайших двух дней вывезут из Минска около 280 иракских мигрантов, находящихся в настоящее время в Минске.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф, передает ТАСС.

"Самолет авиакомпании Fly Bagdad сегодня выполнит рейс из Минска в Багдад с более чем 80 пассажирами на борту", - отметил ас-Саххаф.

Он добавил, что во вторник будет выполнен еще один эвакуационный рейс. Как указал ас-Саххаф, "по имеющимся на настоящий момент данным, на нем будет доставлено из Минска в иракскую столицу около 200 человек".

Как отметил ас-Саххаф, "делегация посольства Ирака в России, которая находится в Минске, подготовила необходимые процедуры для завершения переправки на родину иракских мигрантов, оказавшихся на территории Белоруссии". Он добавил, что "налажена полноценная связь с белорусскими властями с целью ознакомления ситуации на границе [между Литвой и Беларусью] и координации действий для эвакуации всех мигрантов, желающих вернуться на родину".

В настоящее время на территории Беларуси могут находиться до 1 тыс. нелегальных мигрантов из Ирака.