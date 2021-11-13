Пограничники Литвы перебрасывают мигрантам пакеты с гуманитарной помощью

Литовские пограничники перебрасывают нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, находящимся со стороны Беларуси у границы Литвы, пакеты с гуманитарной помощью.

Об этом в субботу в эфире национального радио LRT сообщил представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис, передает ТАСС.

"У границы в непосредственной близости от литовской территории, по нашим данным, находится группа мигрантов, в которой примерно 70 человек. Литовские пограничники не только внимательно следят за тем, что там происходит, но и перекидывают через границу пакеты с гуманитарной помощью", - сказал он. Мигранты находятся в Варенском районе на юге Литвы.

В конце октября МВД Литвы приняло решение вручать мигрантам такие пакеты, в которых находятся каши, макароны быстрого приготовления, питьевая вода, консервы, сухофрукты, орехи, влажные салфетки, дезинфицирующая жидкость, туалетная бумага, зубная паста, памперсы, аптечка с медицинскими средствами первой необходимости, а также некоторые теплые вещи.

Как заявила глава МВД Агне Билотайте, Литва не может позволить нелегальным мигрантам беспрепятственно проникать в страну, поэтому и впредь будет применять тактику их вытеснения, однако по возможности постарается помочь людям, которые оказались в трудном положении.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.