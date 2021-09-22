Науседа призвал ООН помочь в разрешении миграционного кризиса в Литве

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает ООН помочь в разрешении подстрекаемого режимом Лукашенко кризиса с незаконной миграцией у границы Литвы, называя наплыв мигрантов является гибридной атакой.

"Уже несколько месяцев Литва реагирует на беспрецедентную гибридную атаку. Беларусь, искусственно создавшая и направившая потоки нелегальной миграции, стремится оказать политическое давление на Евросоюз. Литва строго отметает такие попытки разжигания розни и призывает ООН решить этот вопрос", – сказал Науседа, выступая в ООН.

Он акцентировал важность солидарности всех стран.

"Мы все должны активно бороться с незаконной доставкой лиц, разрушать модель деятельности нелегальных торговцев людьми, сдерживать мигрантов от того, чтобы рисковать собственной жизнью. Требуются серьезные дискуссии о том, как не разрешать одной стране посредством незаконной миграции оказывать давление на другую страну", – отметил президент Литвы, передает Delfi.lt.

"Мы должны четко заявить, что людей нельзя использовать как инструменты", – добавил он.

В этом году в Литву через границу с Беларусью незаконно попали более 4,1 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Науседа в своем выступлении также заявил, что президентские выборы в Беларуси, победителем которых в прошлом году был объявлен Александр Лукашенко, были сфальсифицированными, а любые попытки объединения общества подавляются силой.

Президент Литвы также поднял и проблему продолжающейся аннексии Крыма, призывая международную общественность усиливать политику непризнания и защищать права местных жителей.