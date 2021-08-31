В Литву прибыли 53 польских полицейских для помощи в охране границы

Более 50 сотрудников польской полиции прибыли в Литву для оказания помощи коллегам в охране границы от нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, пытающихся проникнуть на территорию балтийской республики из соседней Беларуси.

Об этом в понедельник сообщило МВД Литвы, передает ТАСС.

В Литву Польша командировала команду из 53 сотрудников полиции. Планируется, что они на протяжении месяца будут участвовать в охране границы с Беларусью, после чего их сменит новая команда.

Ранее Вильнюс и Варшава обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Беларуси в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Согласно данным МВД Польши, с начала августа было зарегистрировано 2 100 попыток нелегально проникнуть в страну с территории Беларуси. В прошлом году их было 120.