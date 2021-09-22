Последнее обновление: 22.09.2021 18:05

Литва разрешила просить убежища в посольстве в Минске

Граждане других стран, начиная со среды, могут подавать прошения о предоставлении убежища в посольство Литвы в Минске.

"Прошения иностранных граждан о предоставлении убежища могут подаваться в посольстве Литовской Республики в Республике Беларусь", – говорится во вступившем в силу в среду документе, сообщает Delfi.

Возможность просить убежища в дипломатических представительствах Литвы предусмотрена в принятых 10 августа поправках к закону о правовом статусе иностранцев, однако в действительности это не применялось, пока не был принят законодательный акт по реализации этого положения.

Ранее замминистра внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс заявлял, что разворачиваемые на границе нелегальные мигранты ни разу не подавали прошения об убежище на КПП, поскольку у большинства из них нет документов, удостоверяющих личность, и по этой причине белорусские службы не пропускают их через свои пункты.

В целом Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, большинство из них из Ирака. С момента начала применения Литвой политики возврата в начале августа около 2,6 тыс. незаконных мигрантов были возвращены обратно в Беларусь.

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