Последнее обновление: 24.08.2021 12:19

Власти РБ отменили экзамены по польскому и литовскому языкам в классах для нацменьшинств

Министерство образования Беларуси отменило обязательные экзамены на польском или литовском языках для учащихся II и III ступенях общего среднего образования, обучение и воспитание которых осуществляются на языке национального меньшинства.

Соответствующе решение закреплено постановлением Министерства образования РБ №170 от 11 августа 2021 года.

Ранее, учащиеся, образование которых осуществляется на польском или литовском языках, наряду с традиционными экзаменами должны были дополнительно сдавать «Польский язык» в письменной форме или «Литовский язык» в письменной форме.

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