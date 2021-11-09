Глава Еврокомиссии призывала ускорить новые санкции против режима Лукашенко

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза ускорить одобрение нового пакета санкций против Беларуси из-за миграционного кризиса на границе.

"Я призываю страны-члены ЕС наконец-то одобрить расширенный пакет санкций в отношении властей Беларуси, которые несут ответственность за эту гибридную атаку", - говорится в распространенном в понедельник заявлении Урсулы фон дер Ляйен.

"Использование белорусским властями мигрантов в политических целях неприемлемо. Белорусские власти должны понимать, что давление на Европейский союз таким способом, путем циничного использования мигрантов не поможет им достичь своих целей", - сказано в заявлении.

Глава ЕК также заявила, что ЕС рассмотрит возможность введения санкций в отношении авиакомпаний третьих стран, которые участвуют в процессе нелегальной доставки мигрантов в Беларусь.