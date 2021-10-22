Последнее обновление: 22.10.2021 17:08

ЕС введет новые санкции против режима Лукашенко из-за ситуации с мигрантами

ЕС введет новые санкции против режима Лукашенко из-за ситуации с мигрантами, говорится в заявлении по итогам саммита ЕС.

"ЕС продолжит в срочном порядке противодействовать продолжающейся гибридной атаке от белорусского режима, в частности, введением дальнейших ограничительных мер против физических и юридических лиц", - сказано в заявлении.

Как отмечается, Евросоюз не приемлет попытки третьих стран использовать мигрантов в политических целях, передает ТАСС.

Саммит ЕС также призвал власти Беларуси вернуться к соблюдению соглашения о реадмиссии, которое позволяет высылать мигрантов обратно.

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