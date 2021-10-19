Главы МИД ЕС договорились активизировать новые санкции против режима Лукашенко

Министры иностранных дел Европейского союза признали необходимость активизации нового пакета санкций против Беларуси в связи с ухудшением миграционной ситуации на границе.

Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, общаясь с журналистами по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.

"Я представил исчерпывающий отчет о текущей ситуации на границе, рассказал, каковы причины этого кризиса и каковы политические цели Александра Лукашенко. Подавляющее большинство стран ЕС выразили солидарность с Польшей. Мы согласились, что нужен ответ, ответ в отношении самого белорусского режима. Принято решение активизировать меры в рамках пятого пакета санкций. Санкции будут применяться к конкретным должностным лицам, людям, ответственным за этот кризис, но также и за нарушение прав человека", - приводит слова Пшидача Польское агентство печати.

По словам министра, на встрече в Люксембурге обсуждались и конкретные компании, которые могут оказаться в санкционном списке.

"Все члены ЕС согласились, и Европейская комиссия обязалась действовать в странах происхождения нелегальных мигрантов, в странах транзита, чтобы противодействовать источникам миграции", - сказал Пшидач, отметив также, что речь шла и о противодействии преступным группировкам и использованию авиакомпаний для этой практики.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 21 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием для защиты границы.