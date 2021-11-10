Макей назвал санкции против властей Беларуси политическим шантажом

Глава МИД РБ Владимир Макей расценивает санкционное давление на режим в Минске не иначе как политический шантаж.

"Политический шантаж белорусского государства продолжается. На подходе пятый пакет ограничений, о чем судачат уже на Западе. Поводом для которых на этот раз стал миграционный кризис, спровоцированный самим же Евросоюзом и его странами-членами, граничащими с Беларусью», заявил Макей, которого цитирует БелТА.

По его словам, против Беларуси развязана масштабная гибридная война.

"Существенные потери несет белорусская авиационная отрасль от санкций закрытого неба, веденных Евросоюзом, США и их единомышленниками, включая Украину, и запрета на доступ в свои аэропорты для белорусского авиаперевозчика "Белавиа". При этом никакому исчислению не поддается ущерб для межчеловеческих связей и контактов, особенно в этот сложный пандемийный период", - посетовал чиновник.

Как сообщалось, Евросоюз намерен включить Макея в санкционный список.