Лукашенко подписал интеграционный декрет

Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства подписал декрет ВГС "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы".

"Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные Telegram-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом. Подписываю. Я вижу, ваша подпись (Путина -ред.) под декретом стоит, всех членов ВГС. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я", - сказал Лукашенко.

Мероприятие проводилось в режиме видеоконференции. Подписанный документ был предварительно завизирован Владимиром Путиным.