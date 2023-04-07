ISW: Путин сосредоточился на усилении экономического контроля над Беларусью

Владимир Путин, скорее всего, сосредоточился на усилении экономического контроля РФ над Беларусью, отмечают эксперты Институт изучения войны (ISW), комментируя очередную встречу Лукашенко и Путина.

Отмечается, что в ходе встречи Путин подчеркнул важность создания общей системы косвенных налогов, усиления мер по формированию общих стандартов для российских и белорусских промышленных предприятий, а также унификации белорусского и российского торгового законодательства.

По его словам, российские и белорусские официальные лица сосредоточены на мерах по импортозамещению. Страны также продолжают процесс создания общего рынка нефти и газа и работают над подготовкой соглашения о формировании единого рынка электроэнергии.

Аналитики ISW полагают, что Кремль, помимо прочего, пытается максимально интегрировать белорусскую промышленную базу в свой оборонный комплекс.