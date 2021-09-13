Последнее обновление: 13.09.2021 14:47

В России назвали историческим одобрение 28 союзных программ с Беларусью

Интеграционные договоренности России и Беларуси можно назвать историческими, они выводят отношения двух стран на принципиально новый уровень.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

"Без преувеличения это решение можно назвать историческим. Интеграционные договоренности выводят российско-белорусские взаимоотношения на принципиально новый уровень, открывают дорогу для формирования единого экономического пространства, проведения общей макроэкономической политики, дают четкие ориентиры для совместной работы в самых разных сферах - от промышленности и энергетики до транспорта и АПК", - сказал Мишустин.

По его словам, одобрение 28 программ развития Союзного государства - "это важный и большой шаг вперед".

"Объединив свои экономические потенциалы, Россия и Беларусь смогут добиться больших успехов как на внутреннем рынке, так и в международной торговле. Бизнес двух стран сможет запустить новые перспективные проекты, а у наших граждан будут равные возможности для работы, получения социальной поддержки, доступа к образованию"…

Но, "принятие этих документов - значимый, но далеко не финальный этап на пути формирования единого экономического пространства", - признал Мишустин, добавив, что предстоит большая работа, прежде всего, в таможенной, налоговой сферах, в унификации платежных систем. Кроме того, предстоит запустить ряд решений для углубления взаимодействия на транспорт, в торговле, туризме, коммуникационных сетях и в других областях.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование