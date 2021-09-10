Правительства РФ и РБ сегодня одобрят 28 интеграционных карт

Правительства России и Беларуси в рамках запланированного на 10 сентября 2021 года союзного Совмина одобрят согласованные ранее 28 интеграционных дорожных карт.

«…согласованы все двадцать восемь программ. Завтра (10 сентября – ред.) имеется в виду одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего Государственного Совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года», - заявил вчера Путин на пресс-конференции после переговоров с Лукашенко.

«Ряд из них направлен на гармонизацию налогового и таможенного законодательства двух наших стран. В частности, предусматривается подписание договора об общих принципах взимания косвенных налогов, внедрение интегрированной системы администрирования косвенных налогов в рамках Союзного государства. Цель – чтобы была видна структура цены товара.

Также определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики, осуществления валютного регулирования, интеграции национальных платёжных систем и создания общего платёжного пространства в рамках Союзного государства. Всё это поможет обеспечить добросовестную конкуренцию и нарастить деловую активность на финансовом рынке, а также эффективно реагировать на риски отмывания денег и финансирования преступной деятельности, включая терроризм», -сообщил Путин.

«…будут выработаны и единые подходы к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми», - добавил он.