Последнее обновление: 03.11.2021 10:41

Минюст Беларуси оставил Эдуарда Бабарико без адвоката

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь в рамках очередной аттестация адвокатов оставила Эдуарда Бабарико без адвоката.

В частности, комиссия вынесла решение «о невозможности выполнения адвокатами Воронковой И.В., Петрашевичем И.Е. своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации».

Адвокат Ирина Воронкова вела дело Эдуарда Бабарико, которого вместе с отцом, Виктором Бабарико, задержали 18 июня 2020 года. Эдуарда Бабарико до настоящего времени находится в СИЗО КГБ.

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