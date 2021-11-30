В Беларуси вступили в силу поправки в законы об адвокатской деятельности

В Беларуси сегодня вступили в силу поправки в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь», а также в Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодексы Республики Беларусь.

Поправками предксмотрено:

Законом предусмотрено совершенствование условий, при соблюдении которых лицо может осуществлять адвокатскую деятельность. При этом^

исключено требование об обязательном наличии у лица, намеревающегося стать адвокатом (далее — претендент), трехлетнего стажа работы по специальности;

дифференцированы сроки прохождения стажировки претендентом в зависимости от наличия у него стажа работы (службы) по специальности;

установлен предельный 6-месячный срок подачи претендентом, прошедшим стажировку, заявления о допуске к сдаче квалификационного экзамена с целью получения лицензии на осуществление адвокатской деятельности. Претендента, не подавшего в указанный срок заявления, предлагается считать не прошедшим стажировку;

введен упрощенный порядок прохождения стажировки и сдачи квалификационного экзамена претендентов из числа бывших судей, прокуроров и других работников правоохранительных органов, т.е. лиц, уже имеющих опыт юридической работы, кандидатуры которых представлены руководителями соответствующих ведомств;

закреплено требование о том, что адвокаты вправе приступить к осуществлению адвокатской деятельности только после принесения присяги;

Также, поправками предусмотрено совершенствование организации работы адвокатов. В частности, упразднена деятельность адвокатов в составе адвокатских бюро и индивидуально. Единственной организационной формой осуществления адвокатской деятельности являются юридические консультации, - говорится в официальном комментарии парламента РБ.

Поправками предусмотрено обеспечение доступности оказываемой адвокатами квалифицированной юридической помощи для наиболее уязвимых категорий граждан и расширение случаев безусловного оказания юридической помощи за счет средств коллегий адвокатов, республиканского и (или) местного бюджетов.

Кроме того, расширяются «возможности для оптимального взаимодействия Министерства юстиции, как органа государственного управления, осуществляющего регулирование адвокатской деятельности, и органами адвокатского самоуправления».