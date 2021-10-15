Минюст РБ утвердил Правила профессиональной этики адвоката

Минюст Беларуси постановлением №180 от 30 сентября 2021 года утвердил Правила профессиональной этики адвоката.

Правила вступают в силу с 30 ноября 2021 года.

Комментировать текст правил нет никакого смысла. Приведем в качестве примера жизнеспособности данного документа, направленного в том числе и на защиту прав самих адвокатов:

«6. В своей профессиональной деятельности адвокат полностью независим. Обязанности по защите прав и интересов клиента адвокат исполняет свободно и самостоятельно, достойно и тактично, честно и принципиально, добросовестно и конфиденциально, без какого бы то ни было вмешательства или давления извне»