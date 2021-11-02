Последнее обновление: 02.11.2021 10:56

Минюст РБ обнаружил «недостаточную квалификацию» у защитника Анджея Почобута

Адвокат политзаключенного Анджея Почобута получил уведомление Минюста РБ о том, что его квалификация «не полностью соответствует законодательству».

Решение принято по итогам очередной аттестация адвокатов Гродненской областной и Минской городской коллегий адвокатов, которую проводила квалификационная комиссия.

«В ходе аттестации отдельные адвокаты показали недостаточный уровень знаний законодательства, необходимых для осуществления адвокатской деятельности, что свидетельствует об их недостаточной квалификации», - говорится в сообщении Минюста.

По итогам аттестации Квалификационной комиссией приняты решения о неполном соответствии адвокатов Бирилова А.Ю., Неведовского А.А. требованиям законодательства с отсрочкой аттестации на шесть месяцев при условии выполнения рекомендаций Квалификационной комиссии, в том числе о прохождении адвокатами повышения квалификации.

Также, комиссия приняла решение о невозможности выполнения адвокатами Воронковой И.В., Петрашевичем И.Е. своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации.

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