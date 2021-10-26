Литва продлит мандат на участие армии в охране границы с Беларусью

Решение об участии литовских военных в охране границы с Беларусью будет продлено на время кризисной ситуации.

Об этом во вторник в эфире национального радио LRT заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

"Согласованный период помощи армии пограничникам истекает в октябре. Он будет продлен еще на несколько месяцев. В принципе такой порядок сохранится до тех пор, пока в стране действует режим экстремальной ситуации в связи с нелегальной миграцией", - сказал он.

Глава оборонного ведомства не исключил, что к помощи пограничникам будет привлечено больше военных. "Направим столько военнослужащих, сколько будет необходимо, готовы увеличивать свое присутствие в районе границы. Потребность в личном составе устанавливается при участии погранслужбы", - отметил министр.

В конце сентября Анушаускас заявлял, что литовская армия направила на границу с Беларусью в помощь Службе охраны государственной границы при МВД Литвы около 1,2 тыс. военнослужащих. В середине октября министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что участие армии в охране границы будет усилено, дополнительное количество составит до 64 военнослужащих в сутки.

Часть командированных военнослужащих - до 150 человек - задействована на работах по строительству заграждения на границе. Большинство совместно с пограничниками участвует в патрулировании и охране мест размещения нелегальных мигрантов.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции.